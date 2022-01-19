شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الفراعنة من مواجهة السودان الليلة فى أمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية المواجهة المنتظرة بين منتخب مصر ونظيره السودان الشقيق المحدد لها التاسعة مساء الليلة فى ختام دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

ويرصد الخليج 365 ماذا يحتاج الفراعنة من مواجهة الليلة فى التقرير التالى :

حسم التأهل إلى الدور الثانى

يسعى منتخب مصر إلى تحقيق الفوز من أجل حسم بطاقة الصعود إلى الدور الثانى للزحف نحو النجمة الإفريقية الثامنة فى تاريخ مصر بالبطولات الإفريقية.

كسب الثقة

كما يطمح اللاعبون والجهاز الفنى للمنتخب بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش لكسب ثقة الجماهير بالفوز الثانى على التوالى بعد هزيمة غينيا بيساو فى اللقاء الماضى 1/0 بعد انتقادات قوية طالت المنتخب بسبب خسارة أول مواجهة أمام نيجيريا.

تأكيد التفوق على السودان فى تاريخ المواجهات

فيما يسعى منتخب مصر فى تأكيد التفوق على السودان فى تاريخ المواجهات بتحقيق الانتصار الرابع فى تاريخ مواجهات أمم إفريقيا، حيث التقى كلا المنتخبين فى 4 مواجهات سابقة نجح خلالها الفراعنة فى الفوز 3 مرات و تعادلا فى مواجهة واحدة.