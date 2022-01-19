شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فرص تأهل مصر والمنافس المنتظر فى دور الـ16 لأمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة نظيره السوداني، في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة أمم إفريقيا بالكاميرون، من أجل حسم بطاقة التأهل لدور الـ16 بالبطولة.

ويعاني منتخب مصر من غيابات مؤثرة خاصة في خط الدفاع على رأسها محمود حمدي الونش وأكرم توفيق وأحمد أبو الفتوح، وهو ما يجبر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة على تغييرات في الخط الخلفي بإشراك المدافع محمد عبد المنعم بجانب أيمن أشرف وعمر كمال.

ومن المقرر أن يتأهل إلى دور الـ16 مباشرة الفريقان أصحاب أول مركزين في المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في كل المجموعات لإكمال منتخبات ثمن النهائي.

التأهل المباشر

يملك الفراعنة خيارين للتأهل المباشر في وصافة المجموعة، سيتأهل منتخب مصر مباشرة إلى دور الـ16 في حال الفوز على السودان، وسيتأهل خلف نيجيريا لتفوق النسور فى المواجهة المباشرة، حتى فى حال خسارة إيهاناتشيو ورفاقه أمام غينيا.

بينما سيرفع منتخب مصر رصيده إلى أربع نقاط في حال التعادل مع السودان، وهو ما سيؤهله أيضًا إلى دور الـ16 بغض النظر عن نتيجة نيجيريا وغينيا بيساو.

التأهل الدراماتيكي وانتظار هدايا الآخرين

فى حال الخسارة من السودان فى المباراة الأخيرة يرتفع رصيد السودان إلى 4 نقاط، وبالتالى سيكون متفوقا على منتخب مصر صاحب الـ3 نقاط، وفي هذه الحالة سيكون هناك حل للفراعنة من أجل التأهل وهو أن يتأهل كأفضل ثالث حال تعادل أو فوز نيجيريا في المباراة الأخرى أمام غينيا بيساو، حيث سيتجمد رصيد الأخير عند نقطة حال الخسارة أو نقطتين حال التعادل وبالتالي سيحتل الفريق المركز الأخير ويودع المسابقة.

منافس منتظر

سيلتقى منتخب مصر ايا من منتخبات كوت ديفوار أو غينيا الاستوائية أو سيراليون حال تصدر أي منها المجموعة الخامسة، حيث بات من المستحيل أن يواجه المنتخب الوطني نظيره الجزائرى في الدور المقبل.

بينما سيكون على منتخب مصر انتظار أوائل المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة حال تأهل كأفضل مركز ثالث.