شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة لتحليل أداء حكام مباريات كاًس رابطة الأندية المحترفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت اليوم الأربعاء لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح بمقر بالاتحاد الاتحاد المصري لكرة القدم ندوة لتحليل آداء الحكام في الجولتين الأولي والثانية ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة .

حضر الندوة الحكام الذين شاركوا في إدارة مباريات بطولة كأس الرابطة كحكام ساحة أو مساعدين أو VAR.

وأكد عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة أن الندوة التحليلية لأداء الحكام كانت مفيدة للغاية حيث تم تحليل كل المواقف الإيجابيات ومعالجة السلبيات لتجنب عدم تكرارها في المباريات المقبلة،.

كما أشاد بمستوى التحكيم بصفة عامة موضحاً ان مستوى العنصر التحكيمي بمصر من أفضل المستويات على مستوى القارة الأفريقية.