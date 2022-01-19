شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يعلن جاهزيته لجراحة الصليبي بصورة مع طبيب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم أكرم توفيق نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر قراره النهائى فى مكان إجراء جراحة الرباط الصليبى بعد أداء صلاة الاستخارة ، حيث ترك مسئولو الاهلى حرية اختيار مكان اجراء الجراحة للاعب بالتشاور مع الجهاز الطبى بقيادة أحمد أبو عبلة ، ويفاضل أكرم توفيق بين ثلاثة أماكن لإجراء جراحة الصليبى هى المانيا أو أسبانيا أو قطر.

أكرم توفيق من النجوم الصاعدة بسرعة البرق فى الملاعب المصرية، وبات فى فترة وجيزة أفضل ظهير أيمن فى مصر، رغم أن مركزه الأساسي لاعب وسط مدافع، بخلاف أنه لم يتخط الـ24 عاما، ومع ذلك بات من أهم اللاعبين في مركزه.

وساهم أكرم توفيق مع المنتخب الأولمبي فى التتويج بلقب أمم أفريقيا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو، وكذلك مساهمته مع الأهلي فى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، وفى صعود المنتخب الأول لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وإجمالاً لعب أكرم توفيق مع الأهلى 64 مباراة بكل البطولات سجل هدفًا وصنع 6 أهداف أخرى فى 3656 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى الأبطال الأفريقى مرتين والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية بجانب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو ، وشارك أكرم توفيق فى 8 مباريات دولية مع منتخب مصر ونجح فى تسجيل هدف .