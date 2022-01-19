شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام ينتظم فى تدريبات الزمالك ..و شيكابالا وحفنى يشاركون فى التقسيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء ، وغاب اللاعب عن التدريبات قبل مواجهة فاركو بكأس الرابطة بسبب تعرضه للإجهاد .

كما انتظم أيمن حفني في التدريبات ، وذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له بعدما تعرضة لإصابة بكدمة في الركبه خلال الفترة السابقة ، مما تسبب في غيابه عن الفريق في مباراتي إنبي و فاركو بكأس الرابطة.

وقام الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة فنية شهدت مشاركة الثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني وحازم إمام وظهروا بحالة جيدة.

وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبات بدنية للثلاثي محمد عبد الغني ويوسف أوباما ومحمد عبد الشافي داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، عقب مشاركتهم بالأمس أمام فاركو بكأس الرابطة ، واكتفى كارتيرون بأداء الثلاثى التدريبات داخل الجيمانيزيوم ، وعدم خوض فقرة التدريبات التأهيلية بالملعب، خوفا من تعرضهم للإجهاد.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة .