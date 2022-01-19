شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكما لمباراة سيراليون وغينيا الاستوائية في أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ، حكام مباراة سيراليون أمام غينيا الاستوائية في كأس امم افريقيا بالكاميرون ، ويضم الطاقم المصرى للمباراة كل من محمد معروف حكما للساحة ويعاونه كلا من محمود أبوالرجال مساعد أول واحمد حسام طه مساعد ثاني ومحمود البنا حكما رابعا ومحمود عاشور حكم فيديو وأحمد الغندور حكم فيديومساعد.

وتقام المباراة غد الخميس علي ملعب ليمبي ستاديوم بالكاميرون في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة .

وعاد منتخب سيراليون للمشاركة في أمم إفريقيا بعد غياب 25 عاما ويعتبر أبرز مفاجآت البطولة بعد التعادل أمام منتخبي الجزائر وكوت ديفوار.

ويلعب منتخب سيراليون أمام غينيا الاستوائية بختام منافسات المجموعة الخامسة.

ويحتل سيراليون المركز الثالث برصيد نقطتين ويحتاج للفوز بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل لثمن النهائي.

ويحتل منتخب كوت ديفوار صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما غينيا الاستوائية في المركز الثاني بـ 3 نقاط ويتذيل منتخب الجزائر الترتيب برصيد نقطة واحدة.