شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة "إيسترن كومبانى" بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، عن قائمة فريقه لمواجهة إيسترن كومبانى، غد الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية.

ووقع اختيار حسام حسن على اختيار 22 لاعبا في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إيسترن كومبانى وجاءت كالتالي:



قائمة الاتحاد السكندرى

يغيب الثنائى كريم الديب وأحمد نبيل "مانجا " لاعبى فريق الاتحاد السكندرى عن مواجهة إيسترن كومبانى في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بسبب الإصابة التي لحقت بهما في المواجهة الأخيرة أمام المصرى البورسعيدى حيث يعانى كريم الديب من شد فى الخلفية بينما يخضع أحمد نبيل "مانجا" لجلسات علاج طبيعى وتأهيل من إصابة فى الأنكل.

ويلاقى فريق الاتحاد السكندرى نظيرة إيسترن كومبانى غدا الخميس ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في تمام الساعة الثانيه والنصف ظهرا على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس .

ويجهز حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد الثلاثى مورو سليفو لاعب خط الوسط والذى أصبح من الركائز الاساسيه وقوه ضاربه للفريق والاطمئنان على سلامة الثنائى خالد الغندور و حسام عاشور .

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الاولى برصيد 4 نقاط حيث تمكن من الفوز على بيراميدز فى الجولة الاولى و التعادل فى الجولة الثانية أمام المصرى البورسعيدى .