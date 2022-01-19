شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيليلة لطارق حامد و السعيد ..وعواد يشارك فى مران الحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل طارق حامد وعمر السعيد ومحمود عبد العزيز ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع لهم من قبل الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزهم للعودة للتدريبات في الفترة المقبلة.

وخاض الثلاثي تدريبات علاجية وتأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم، على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة غزل المحلة.

ويعاني طارق حامد من إصابة بكدمة في الركبة بينما تعرض محمود عبد العزيز لإصابة بشد في العضلة الضامة ،ويعاني عمر السعيد من إصابة بشد في العضلة الأمامية.

كما حرص محمد عواد حارس مرمى الزمالك على المشاركة بشكل كامل في تدريبات حراس المرمى التي أقيمت اليوم ، وتأتي مشاركة عواد في التدريبات،على الرغم من مشاركته بالأمس في لقاء فاركو بكأس الرابطة، وأدى الحارس تدريبات قوية برفقة الثنائي السيد عطية ومعاذ علاء تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة .