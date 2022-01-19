شكرا لقرائتكم خبر عن براون يخصص تدريبات بدنية إضافية للوافدين الجدد فى الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض المهاجم الأرجنتيني دييجو فيرناندو والجناح الإيفواري جان موريل تدريبات بدنية إضافية خلال مران الفريق ظهر اليوم، وذلك تحت إشراف مخطط أحمال.

ويخضع الوافدان الجدد بصفوف الدراويش لبرنامج بدنى مكثف بناءً على تعليمات الأرجنتيني خوان براون من أجل الإرتقاء بالمعدلات البدنية لهما تمهيدا للإستعانة بجهودهما ضمن صفوف الفريق خلال منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتعاقد الإسماعيلى مع الهداف الأرجنتيني لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم خلال الميركاتو الشتوي الجاري قادمًا من فريق ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري ، فيما انضم الجناح الإيفواري من الدوري البيلاروسي.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا على ملعب الإسماعيلية وسط حضور جماهيرى فى ثالث جولات كأس الرابطة.

والجدير بالذكر أن الدراويش يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط متساويًا مع فريق الجونة بعد الفوز فى على سموحه والتعادل مع الأهلى.