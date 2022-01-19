"من أجل البعد النفسي".. الأهلي يوافق على طلب بدر بانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

وافق الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على طلب بدر بانون بالبقاء مع منتخب المغرب في الكاميرون والذي يشارك في بطولة الأمم الأفريقية التي تستمر حتي 6 فبراير.

وخرج بانون من قائمة منتخب بلاده وتم استبداله بزميله لاعب الزمالك اشرف بنشرقي بسبب وجود مضاعفات من فيروس كورونا .

وكان من المفترض أن يعود بانون للقاهرة لخضوع لفحوصات طبية دقيقة ولكن اللاعب طلب البقاء مع منتخب بلاده لدعم زملائه.

ووافق الجهاز الفني للأهلي على طلب بانون خاصة أنه يحتاج لراحة سلبية تستمر لمدة أسبوعين قبل أن يخضع لفحوصات طبية دقيقة تحدد حقيقة معاناته ودرجة الإصابة وموعد عودته للتدريبات.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات لمصراوي أن بانون خارج الحسابات الفنية في كأس العالم للأندية وبالتالي وافقنا على طلبه مراعاة للجانب النفسي خاصة أنه أن لاعب يتمني التواجد في أمم افريقيا.

تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية، بعدما احتل صدارة المجموعة الثالثة.