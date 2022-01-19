"بسبب العنف الجنسي".. المحكمة الإيطالية تؤيد حبس نجم البرازيل 9 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أفادت تقارير صحفية برازيلية، أن محكمة النقض بإيطاليا، أيدت حكم الحبس على النجم البرازيلي روبينيو، لمدة 9 سنوات مقبلة.

ووفقاً لصحيفة "FOLHA DE S.PAULO"، فإنه تم رفض الاستئناف الذي تقدم به النجم البرازيلي، في القضية الأخلاقية التي ارتكبها في عام 2013.

وأيدت المحكمة الإيطالية حبس روبينيو لمدة تتراوح بين سنتين إلى 9 سنوات، في قضية عنف جنسي جماعي ضد سيدة ألبانية في ميلانو عام 2013.

وأشارت التقارير البرازيلية، إلى أنه لا يحق للنجم البرازيلي أن يقدم استئناف أخر، وأن الحكم الذي صدر بحق روبينيو نهائي.

وسيمنع القانون البرازيلي، من تنفيذ روبينيو للحكم في إيطاليا، لأن الدستور البرازيلي يمنع تسليم البرازيليين وبهذا، ستكون إيطاليا قادرة على مطالبة روبينيو بقضاء عقوبته في البرازيل.