بالتردد.. 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والسودان بكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

يلتقي المنتخب المصري أمام نظيره السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بالمجموعة الرابعة من كأس الأمم الأفريقية.

ويكفي المنتخب المصري، بعدما تأكد عدم حصوله على الصدارة، الفوز أو التعادل أمام السودان، لضمان وصافة المجموعة.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة والتي خصصت قناتي beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 لنقلها.

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على نايل سات:

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

كما تنقل المباراة عبر 3 قنوات عبر قمر يوتلسات 9 شرق

تردد قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تردد قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تردد قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500