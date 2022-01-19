خاص لمصراوي.. عقوبات منتظرة لثنائي الأهلي بعد "أزمة التدريب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف مصدر بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، كواليس أزمة ثنائي الفريق وليد سليمان وياسر إبراهيم والتي حدثت في التدريبات.

مصدر قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن ما حدث بين سليمان وياسر مجرد "حماس زائد" في التدريبات.

وشدد المصدر، أن الثنائي يتمتعان بالالتزام لأقصى درجة، لافتًا إلى أن الخطأ في زيادة النقاش عقب التدخل القوي في المران.

وأوضح المصدر، الأمر لم يتخط النقاش ولم تصل لما صوره البعض ونحن نقدر الثنائي بصورة كبيرة للغاية ونحترمهم.

وأشار المصدر، إلى أن حق النادي غير مسموح بالعبث به، مؤكدًا أن هناك عقوبات ولكن لم تقر حتى الآن.

وأنهى، أن الفريق أجازة من التدريبات اليوم، لكن سيتم الإعلان عن العقوبات غدًا الخميس.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه المقاولون العرب، يوم الجمعة المقبل، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

جدير بالذكر أن الأهلي تعادل مع الإسماعيلي يوم الإثنين الماضي بنتيجة (1-1)، ليحقق الفريق الأحمر تعادله الثاني تواليًا بعد نتيجة مباراة الجونة والتي انتهت سلبيًا بدون أهداف.