محرز يوجه "رسالة بسيطة" قبل مواجهة كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - قال رياض محرز، قائد المنتخب الجزائري لكرة القدم اليوم الأربعاء، إن منتخب بلاده لا يملك خيارا سوى الفوز أمام كوت ديفوار في المباراة التي تجمع المنتخبين غدا الخميس، في ختام مباريات المجموعة الخامسة بدور مجموعات بطولة نهائيات كأس أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون.

وصرح محرز، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة بقوله : "الرسالة بسيطة، يتعين علينا الفوز. افتقدنا للفعالية ويجب أن نكون عفويين في اللمسة الكأس أمم أفريقيا.. محرز: أؤمن بحظوظنا في التأهل، عندما نكون في وضع صعب لا يجب أن نتكلم كثيرا، الجميع يعرف ماذا يجب فعله".

وأضاف: "في 2019 كانت مواجهتنا مع كوت ديفوار في ربع النهائي لذا كان على كلا المنتخبين أن يفوز، لكن اليوم الأمر يختلف حيث أنهم ضمنوا التأهل، ستكون مباراة مفتوحة ومختلفة بحسابات أخرى".

وتابع "لا أرغب في الخسارة والعودة إلى بيتي، أؤمن بحظوظنا في التأهل، لا يمكنني القول إننا سنفوز لكن اؤكد لكم اننا سنبذل كل ما بوسعنا، أنا متفائل وأتمنى البقاء هنا لأطول فترة ممكنة".

واعترف محرز بالضغوطات التي يعاني منها المنتخب الجزائري بالنظر لوضعيته في المجموعة، غير أنه لفت النظر إلى أن هذا الوضع ليس جديدا، وأن الفريق دائما ما كان يؤدي بشكل جيد وسط هذه الظروف".

يذكر أن المنتخب الجزائري يتذيل ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، بينما يتصدر منتخب كوت ديفوار ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط.