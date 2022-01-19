ريال مدريد يزاحم ليفربول على نجم ليدز يونايتد

انضم ريال مدريد الاسباني، إلى نادي ليفربول الانجليزي في سباق التعاقد مع لاعب خط وسط نادي ليدز يونايتد “كالفين فيليبس”، لتعزيز خط الوسط.

وقدم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يغيب عن الملاعب حاليًا بسبب إصابة في أوتار الركبة، أداءً متميزًا مع ليدز يونايتد والمنتخب الانجليزي، ما جذب أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

من المعروف أن ليفربول معجب كبير بفيليبس، حيث ذكر أحد التقارير أنهم مستعدون لتقديم 33.4 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعب خط الوسط في الصيف المقبل.

ومع ذلك، ذكرت صحيفة ناسيونال الكتالونية، أن ريال مدريد كان يراقب عن كثب لاعب فريق المدرب مارسيلو بيلسا، وأنه أحد “الهواجس الكبيرة” للمدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي خلال فترته في انجلترا مع ايفرتون.

ويضيف التقرير أن المدرب الإيطالي أوضح لهيئة النادي الملكي، أنه يريد التعاقد مع فيليبس كبديل لكاسيميرو، الذي عانى من تدهور في مستواه هذا الموسم.

كما أن مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان اظهرو بعض الاهتمام باللاعب الدولي الإنجليزي، والذي يتبقى عامين ونصف العام على عقده في ملعب آلاند روود.

وشارك فيليبس، المتواجد مع ليدز يونايتد منذ سن الـ 14 عامًا، في إجمالي 226 مباراة مع نادي طفولته في جميع المسابقات، مسجلاً 14 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة.