بث مباشر يوتيوب السيب وصور في كأس عمان 2022 رابط يلا لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمباراة السيب وصور في ذهاب دور ال8 من بطولة كأس عمان 2022 (السلطان المعظم). رابط يلا لايف.

تنطلق مباراة السيب وصور اليوم الاربعاء 19 يناير 2022، في تمام الساعة 15:50 بتوقيت جرينيتش. السابعة و50 دقيقة مساءً بتوقيت سلطنة عمان، 17:50 بتوقيت مصر، 18:50 بتوقيت السعودية.

ويستضيف ملعب المجمع الرياضي بمدينة صور العمانية مباراة اليوم بين السيب وصور. بعد نصف ساعة تقريبًا من انتهاء اللقاء الأول في هذه المرحلة بين ظفار والسويق التي انتهت بفوز ظفار بهدف دون رد على ملعب السعادة.

ونجح نادي السيب في بلوغ الدور ربع النهائي من بطولة كأس جلالة السلطان المعظم موسم 2022/2021، بعد فوزه الكاسح على مضيفه أهلي سداب بنتيجة 0-8.

وقدم نجم وهداف منتخب سلطنة عمان «عبد العزيز المقبالي» واحدة من أفضل مبارياته هذا الموس. بتسجيل هاتريك أمام أهلي سداب.

أما نادي صور المتواضع، فقد بلغ هذه المرحلة المتقدمة من البطولة بعدما فجر مفاجأة كبيرة بإقصاء نادي بهلاء. الناشط في الدوري العماني للمحترفين. بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقت الأصلي للقاء 1/1 يوم 30 ديسمبر 2021.

ويشار إلى أن نادي صور بلغ دور الـ 16 بنفس الطريقة التي بلغ بها دور الـ 8. بفارق ركلات الجزاء الترجيحية أمام نادي الشباب بعد التعادل 0/0 يوم 21 نوفمبر الماضي.

ويواجه نادي السيب صعوبات حقيقية عند مواجهة نادي صور في بطولة كأس عمان، فخلال السبع سنوات الماضية لعبا معًا 5 مباريات، بواقع مباراة في الدوري المحلي انتهت بفوز صور 2/1، بالاضافة إلى مباراتين من ذهاب وإياب في كأس السلطان عام 2015، ومثلهما عام 2018.

فاز السيب بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي الكأس عام 2015، لكنه ودع في مباراة الإياب بسبب خسارته بهدفين دون رد.

وفي مباراتي ربع نهائي نسخة 2018 انتهى اللقاء الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1/1 وفي اللقاء الثاني تعادلا من دون أهداف، ليودع نادي السيب من جديد بموجب هدف اعتباري سُجل على ملعبه في لقاء الذهاب.

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