الامارات | صديق مقرب من محمد صلاح يحدد سبب حرمانه من تشكيلة أفضل 11 لاعباً في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن صديق مقرب من محمد صلاح يحدد سبب حرمانه من تشكيلة أفضل 11 لاعباً في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اندهش الكثير من المتابعين للكرة العالمية، غياب النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، وأحد أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، عن جائزة أفضل تشكيلة في العالم، ضمن جوائز "فيفا ذي بيست" والتي كشف النقاب عنها قبل يومين.

وذكر موقع "سبورت بايبل" أنه في الوقت الذي جاء صلاح ضمن ثلاثة أفضل لاعبين في العالم، حيث عادت الجائزة الفردية للبولندي ونجم البايرن ليفاندوفسكي، بينما كان معه النجم الارجنتيني ليونيل ميسي وصلاح، غاب الأخير عن أفضل 11 لاعبا، بينما تواجد ميسي وليفاندوفسكي.

وفسر أقرب المقربين إلى صلاح، زميله السابق في ليفربول، الكرواتي ديجان لوفرين، لاعب زينيت الروسي حاليا، الأمر بأنه يعود إلى عدم امتلاك صلاح لـ"جواز سفر أوروبي".

وكان لوفرين قد علق غاضبا على غياب صلاح عن جائزة "فيفا برو 11"، وقال: مجددا، لا مكان لصلاح في هذه الجائزة. وأبدى استغرابه الشديد من الامر. وقال لوفرين بحسب ما نشر "سبورت بايبل": من لديهم معرفة بالكرة العالمية، يعلمون جيدا أن لاعبا مثل محمد صلاح يجب ان يكون في تشكيلة أفضل 11 لاعبا عالميا، لكن الأمر ربما له علاقة بكونه لا يملك "جواز سفر أوروبي". وألمح لوفرين إلى أن "فيفا" يفضل النجوم الذين يمتلكون جوائز سفر أوروبي على غيرهم، وأن الامر لا يتعلق بالمنافسة الرياضية في حد ذاتها. وطال الأمر أيضا حارس تشلسي ومنتخب السنغال أدوارد ميندي، الذي ورغم أنه حاز جائزة أفضل حارس في العالم، لكنه لم يكن ضمن أفضل 11 لاعبا، وحل مكانه الإيطالي دوناروما.

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