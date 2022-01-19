على طريقة رمضان صبحي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة محمود تريزيجيه

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي مفاجأة كبيرة بعد حديثه عن مفاوضات النادي الأهلي مع محمود حسن تريزيجيه، جناح فريق أستون فيلا الإنجليزي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مهيب عبد الهادي، خلال تقديم برنامجه "اللعيب" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن النادي الأهلي يضغط على تريزيجيه، من أجل الحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وأضاف الإعلامي أن هدف الأهلي من التعاقد مع تريزيجيه هو تدعيم صفوفه قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في الإمارات الشهر المقبل.

وأشار إلى أن نادي أستون فيلا، رحب بإعارة تريزيجيه نظراً لصعوبة مشاركته بشكل أساسي مع الفريق، لعدد من الأسباب، أولها ابتعاده عن مستواه الفني منذ عودته من الإصابة بالرباط الصليبي للركبة، بجانب التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني.

وأوضح عبدالهادي أن رغبة تريزيجيه الاولى في حال رحيله عن أستون فيلا، هي انتقاله إلى أي نادٍ أوروبي، مضيفاً أن الأهلي يضغط على اللاعب بقوة للعودة للفريق على سبيل الإعارة، خاصة أنه أحد أبناء القلعة الحمراء.

وكان الأهلي قد تعاقد من قبل مع رمضان صبحي على سبيل الإعارة عندما كان لاعباً في صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي ، وهو الأمر الذي يشير إلى إمكانية تكرار التجربة مع تريزيجيه خلال الفترة المقبلة.

وتريزيجيه هو أحد نجوم منتخب مصر في ظل الإمكانيات الفنية والبدنية التي يمتلكها وتواجده بشكل مستمر في تشكيل المنتخب على مدار السنوات الماضية.