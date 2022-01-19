شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين محمود مأمون نائبا للمدير التنفيذي في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت إدارة نادي الزمالك قرارا بتعيين الدكتور محمود مأمون في منصب نائب المدير التنفيذي بالنادي ، في اطار الهيكلة الجديدة التي يطبقها مجلس الإدارة والتي تهدف الي الارتقاء بمستوى الخدمات داخل النادي المقدمة للأعضاء.

ويقوم مجلس إدارة الزمالك حاليا بإعادة ترتيب الأوراق داخل النادي وبحث بعض الملفات الهامة في مقدمتها ازمة رواتب الموظفين، وفصل بعض الموظفين في الوقت السابق دون أسباب مقنعة.

من ناحية أخرى خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة للسداسي رزاق سيسيه وإسلام جابر وحسام عبد المجيد ويوسف أسامة نبيه ومحمد أشرف روقا وعبدالله جمعة، خلال تدريب الفريق اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وقام السداسي بأداء تدريبات الركض حول الملعب لمدة 20 دقيقة ، وبعدها خاض اللاعبون فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران.

وتحدث مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق مع السداسي ومنحهم بعض التعليمات، ثم توجه اللاعبون لصالة الجيمانيزيو لخوض تدريبات استشفائية.

كما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية وإطالات بمجمع الصالات بمقر القلعة البيضاء، قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وتولى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الإشراف على هذه الفقرة بمعاونة أفراد الجهاز الطبي بالزمالك.

فيما اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مع جهازه المعاون، قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم ، وشهد الاجتماع الحديث عن الاستعدادات لمباراة غزل المحلة المقبلة في كأس الرابطة، وشرح المدير الفني البرامج التدريبية التي سيخوضها الفريق في الأيام المقبلة.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة .