شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين من الإسماعيلي شاركوا مع الفراعنة ضد السودان بالكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواجه منتخب مصر الأول، نظيره السودانى مساء اليوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات خلال نهائيات كأس الأمم الافريقية على ملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندى.

ويحتل المنتخب المصرى وصافة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط التى تضم أيضًا منتخبى نيجيريا وغينيا بيساو خلال البطولة التى تقام فى الفترة من 9 يناير الجارى حتى 6 فبراير المقبل.

وتعتبر هذه المباراة ليست الأولى بين المنتخبين خلال نهائيات الكان، وشارك من الإسماعيلى 9 لاعبين خلال 4 نسخ أعوام ” 57 و63 و70 و2008 “، وذلك على النحو التالى:

* يوم 10 فبراير 57 شارك سيد بيضو فى فوز منتخب مصر 2 / 1 ضمن منافسات أمم افريقيا

* يوم 26 نوفمبر 63 سجل رضا هدفًا بمشاركة ميمى درويش فى تعادل منتخب مصر 2 / 2 ضمن منافسات أمم افريقيا

* يوم 14 فبراير 70 شارك حسن مختار وميمى درويش وعلى أبو جريشة وفاروق السيد فى خسارة مصر 1 / 2 ضمن منافسات أمم افريقيا

* يوم 26 يناير 2008 سجل حسنى عبد ربه هدفًا بمشاركة هانى سعيد وسيد معوض فى فوز منتخب مصر 3 / صفر ضمن منافسات أمم افريقيا