الإسماعيلي يعلن جاهزية أحمد مصطفى لمواجهة البنك بكأس الرابطة وتأهيل محمود عبد الله

القاهرة - سامية سيد -

شهد مران الإسماعيلى ظهر اليوم عودة أحمد مصطفى صانع ألعاب الفريق للتدريبات الجماعية، وذلك بعد اكتمال جاهزيته.

وكان اللاعب قد تعرض لكدمة قوية فى القدم حرمته من التواجد ضمن صفوف الفريق خلال مواجهتي سموحة والأهلي بالإسكندرية ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وبات اللاعب جاهزا للمشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة إعتبارا من مواجهة البنك الأهلي وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الأرجنتينى وحسب احتياجات الفريق.

وخاض الإسماعيلي المران الرئيسى اليوم علي ” عبد الرحمن أنوس ” بإستاد الإسماعيلية وذلك ضمن برنامج الإعداد لمواجهة البنك الأهلي بعد غدٍ الجمعه، فى ثالث جولات كأس رابطة الأندية المحترفة.

بدأ المران بتدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال تستهدف الحفاظ على المعدلات البدنية التى تم وصول إليها خلال الفترة الماضية.

وعقب انتهاء الوحدات البدنية تم تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات، حيث أدت كل مجموعة تدريبات فنية.

وعلى هامش المران واصل محمود عبد الله جناح الفريق الشاب تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى بقيادة الدكتو