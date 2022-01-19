شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مباراة منتخب مصر مع السودان بأمم أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش نظيره السودانى فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء فى الجولة الثالثة والأخيرة فى الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون وهومانلقى عليه الضوء فى السطور التالية.

س : ماذا قدم الفراعنة فى كأس الامم الافريقية قبل مواجهة السودان؟

ج: كان المنتخب المصري خسر في الجولة الأولى أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، فيما تعادل منتخب غينيا بيساو مع نظيره السوداني سلبيا في الجولة الأولى.

س: ما هو ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل الجولة الأخيرة؟

ج: يتربع منتخب نيجيريا على صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد فوزه على مصر والسودان في أول جولتين، ويليه المنتخب المصري في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، ثم غينيا بيساو والسودان بنقطة لكل منهما.

س: ماذا يحتاج منتخب مصر من مواجهة السودان؟

ج: يحتاج منتخب مصرإلى الفوز على السودان لحجز بطاقة التأهل الثانية في المجموعة إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا دون النظر إلى نتيجة مباراة غينيا بيساو أمام نيجيريا؛ حيث سيصبح رصيد مصر وقتها ست نقاط ليضمن العبور إلى دور الـ16.

ومن الممكن أن يتأهل منتخب مصر إذا تعادل مع السودان، حيث سيرتفع رصيده إلى أربع نقاط، وهو ما سيجعله متساويا في النقاط مع منتخب غينيا بيساو حال فوزه على نيجيريا.

وسيكون اللجوء إلى قاعدة المواجهات المباشرة لترجيح كفة «الفراعنة» للتأهل إلى دور الـ16 في أمم أفريقيا.

س: ماهى غيابات الفراعنة أمام السودان ؟

ج: يفتقد منتخب مصر في مباراة اليوم كل محمود الونش بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية في المباراة السابقة أمام غينيا بيساو، وأحمد فتوح الظهير الأيسر بسبب السمانة، وأكرم توفيق الذي عاد إلى مصر بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

س: ماهو التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السودان ؟

ج: يعد التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام السودان هو محمد الشناوى في حراسة المرمي، وعمر كمال ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي وايمن اشرف في الدفاع، ومحمد النني وعمرو السولية وعبد الله السعيد في الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد في الهجوم.