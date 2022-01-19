"تهنئة واستقبال".. لفتة طيبة للاعبي منتخب مصر بعد تأهل المغرب لـ 16 الكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قالت تقارير مغربية، إن لاعبي منتخب مصر قاموا بلفتة طيبة تجاه لاعبي المغرب عقب حسم تأهل "أسود الأطلس" إلى منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

وحسم المنتخب المغربي بطاقة التأهل بعد التعادل أمام الجابون (2-2) ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط ويصطحب الجابون (5 نقاط) إلى دور الـ16.

وبحسب ما ذكره موقعي "البطولة" و"le 360" المغربيين، فقد فوجئ لاعبو المنتخب المغربي باستقبال الفراعنة لهم في فندق الإقامة لتهنئتهم على التأهل.

كما أوضحت التقارير أن هناك مناقشات جماعية تمت بين لاعبي المنتخبين على هامش التهنئة.

وكانت بعثة المنتخب المصري قد انتقلت إلى نفس مقر إقامة منتخب المغرب في ياوندي، ما جعل اللاعبين يلتقون ببعضهم البعض.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره السوداني في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر بحاجة للفوز في مباراة اليوم من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16، حيث يحتل وصافة جدول المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، يليه غينيا بيساو والسودان في المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة لكل منهما، بينما حسم المنتخب النيجيري تأهله بعدما تصدر جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.