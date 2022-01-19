20 اختلافًا.. ماذا تغير في السودان منذ هزيمته الثقيلة أمام منتخب مصر بكأس العرب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

بقوام مختلف، يخوض المنتخب السوداني مواجهته أمام مصر مساء اليوم، الأربعاء، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لكأس أمم أفريقيا، مقارنة بالقائمة التي ظهر بها الفريق في كأس العرب 2021.

منتخب مصر لعب مباراة أمام نظيره السوداني في كأس العرب وتفوق بخمسة أهداف نظيفة، لكن القوام الحالي لصقور الجديان وصل إلى 19 لاعبًا جديدًا يظهر في قائمة الفريق المتواجدة بكأس الأمم.

"نعم خسرنا بالخمسة في مواجهة مصر بالبطولة العربية لكن هذه منافسة مختلفة ولكل مباراة ظروفها وقد أعددنا انفسنا بشكل جيد"، هكذا تحدث محمد عبد الرحمن مهاجم منتخب السودان عن مواجهة مصر المقبلة، في إشارة إلى وجود اختلافات عدة في فريقه عن اللقاء الماضي.

اختلافات السودان لم تكن على صعيد اللاعبين فقط، حيث يقود الفريق فنيًا برهان تية المعروف بأسم شيخ المدربين، بعدما ظهر الفرنسي هوبير فيلود في مهمة الإدارة الفنية بكأس العرب.

قوام السودان لم يشهد أي اختلافات على مستوى حراسة المرمى، في ظل استدعاء الثلاثي علي أبو عشرين، إسحاق آدم ومحمد المصطفى في قائمة الفريق سواء بكأس العرب أو في أمم أفريقيا.

أما الخط الدفاعي فشهد تغييرًا جذريًا، بعدما تم استدعاء صلاح نمر فقط في البطولتين، بينما يغيب السباعي أطهر الطاهر، أمير كمال، وليد حسن، محمد أرنق، أحمد إبراهيم، فارس عبد الله وأحمد آدم عن أمم أفريقيا بعد تواجدهم في كأس العرب.

ويتواجد سباعي جديد في قائمة السودان لأمم أفريقيا، يشمل كلًا من مؤيد عابدين، محمد أمين، الصادق حسن، أمجد إسماعيل، مصطفى كرشوم، مازن محمدين وعوض زايد.

تغييرات كثيرة أيضًا شهدها خط الوسط السوداني، على الرغم من إعادة استدعاء الثلاثي محمد الرشيد، والي الدين خضر وضياء محجوب، مع غياب الثلاثي نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله وصلاح عادل عن أمم أفريقيا بعد تواجدهم بالبطولة العربية.

وسط السودان في أمم أفريقيا يشهد تواجد 10 وجوه مختلفة، هم جمعة عباس، كابتن بشير، مصطفى الفادني، محمد المنذر، محمد حسون، محمد كسري، الشيخ محمد، شريف عمر، عبد الرازق يعقوب وسليمان زكريا.

وفيما يخص الخط الهجومي، فيستمر تواجد هداف الفريق، محمد عبد الرحمن، والجزولي نوح وياسين حامد في القائمة السودانية، بينما يغيب رمضان عجب، معاذ عبد الرحيم وياسر مزمل عن القائمة.

ويتواجد وجه جديد واحد فقط في هجوم السودان بكأس أمم أفريقيا، بعدما تم استدعاء مصعب أحمد للتواجد إلى جانب الثلاثي الذي ظهر من قبل في كأس العرب.