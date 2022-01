يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مباريات اليوم الاربعاء 19 يناير 2022 والقنوات الناقلة لكل مباراة في مختلف بطولات كرة القدم حول العالم.

ينتظر عشاق الكرة الأفريقية والعربية مواجهة مثيرة مساء اليوم بين مصر والسودان. على ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن الجولة الثالثة من مجموعات كأس أمم أفريقيا 2021.

ويتزامن مع إقامة مباراة مصر والسودان في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش. التاسعة مساء بتوقيت مصر، مواجهة نيجيريا وغينيا بيساو لحساب نفس المجموعة – الرابعة -.

يتصدر منتخب نيجيريا المجموعة D برصيد 6 نقاط جمعهم من فوزين متتاليين على مصر والسودان (1/صفر و1/3) ليضمن بلوغ الدور ثمن النهائي بشكل مبكر رفقة الكاميرون والمغرب.

وستلعب مباراة نيجيريا وغينيا بيساو على ملعب رومدي أدجيا، وسيسعى فيها منتخب غينيا بيساو لتحقيق الفوز. كي يضمن مكانا لنفسه في ثمن النهائي، سواء كثاني ترتيب المجموعة أو كثالث الترتيب.

وفي نفس توقيت مباراتي الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في كأس أمم أفريقيا، سيلعب أخيرًا فريق توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي، عندما يحل ضيفا على ليستر سيتي في إطار الجولة ال17 من البريميرليج.

وتأجلت العديد من المباريات لنادي توتنهام تحت قيادة المدرب الايطالي أنطونيو كونتي منذ نهاية العام الماضي. بسبب انتشار فيروس كورونا بين اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري، حتى أن مباراة الفريق اليوم ضد ليستر على ملعب كينج باور مؤجلة في الأساس منذ يوم 16 ديسمبر 2021.

وتنطلق مباراة توتنهام وليستر سيتي الساعة 19:30 بتوقيت جرينيتش، وتنقل على قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق المصري على محمد علي.

وبعد نصف ساعة، سيطلق الحكم أندريه مارينر صافرة بداية مباراة برينتفورد ومانشستر يونايتد على ملعب جريفين بارك. لحساب نفس الجولة الـ 17، بعد تأجيلها منذ يوم 14 ديسمبر الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور «أوميكرون» بين أعضاء فريق برينتفورد.

وفي إسبانيا سيحل إشبيلية ضيفًا على فالنسيا بملعب المستايا ضمن الجولة 21 من الدوري الاسباني لا ليجا. وسيبدأ اللقاء على قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق أحمد البلوشي، في تمام الساعة 20:30 بتوقيت جرينيتش.

جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 19 يناير 2022 بتوقيت جرينيتش

مصر والسودان – الساعة 19:00 – كأس أمم أفريقيا – تعليق عصام الشوالي – قناة بي إن سبورتس باقة MAX.

نيجيريا وغينيا بيساو – الساعة 19:00 – كأس أمم أفريقيا – تعليق رؤوف خليف – قناة بي إن سبورتس باقة MAX.

برشلونة وريال مدريد – الساعة 18:15 – كأس السوبر الاسباني للسيدات

ليستر سيتي وتوتنهام – الساعة 19:30 – البريميرليج – تعليق علي محمد علي – قناة بي إن سبورتس 2 بريميم.

برينتفورد ومانشستر يونايتد – الساعة 20:00 – البريميرليج – تعليق خليل البلوشي – قناة بي إن سبورتس 1 بريميم.

سلتا فيغو وأوساسونا – الساعة 18:00 – الليجا – تعليق باسم الزير – قناة بي إن سبورتس 1 وقناة سيتانتا سبورت.

فالنسيا واشبيلية – الساعة 20:30 – الليجا – تعليق أحمد البلوشي – قناة بي إن سبورتس 1 وقناة آرينا سبورت صربيا.

ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد – الساعة 20:00 – دور ال16 من كأس ملك اسبانيا – قناة سبورت 1 التشيك وآرينا سبورت 1 صربيا.

هانوفر وبورسيا مونشنجلادباخ – الساعة 17:30 – دور ال16 من كأس ألمانيا – قناة سبورت تي في 1 البرتغالية وسكاي سبورت 2 الألمانية.

ريد بول لايبزيج وهانزا روشتوك – الساعة 17:30 – دور ال16 من كأس ألمانيا – قناة سبورت سمارت 2 ونوفا سبورت بلغاريا ونوفا سبورت التشيك وسبورت تي في 2 البرتغالية.

هوفنهايم وفرايبورج – الساعة 19:45 – دور ال16 من كأس ألمانيا – قناة نوفا سبورت بلغاريا وسكاي سبورت 3 الألمانية.

هيرتا برلين ويونيون برلين – الساعة 19:45 – دور ال16 من كأس ألمانيا – قناة سبورت سمارت 2 وسبورت 2 المجر وTV3 الدنمارك.

ساسولو وكالياري – الساعة 16:30 – دور ال16 من كأس إيطاليا – قناة إيطاليا 1.

انتر ميلان وامبولي – الساعة 18:00 – دور ال16 من كأس إيطاليا – تعليق محمد بشير أبو كبدة – قناة الدوري الايطالي على يوتيوب.

كليرمون فوت وستراسبورج – الساعة 18:00 – الدوري الفرنسي – قناة بي إن سبورتس الفرنسية.

ليل ولوريان – الساعة 18:00 – الدوري الفرنسي – قناة بي إن سبورتس الفرنسية والقطرية.

مونبلييه وتروا – الساعة 18:00 – الدوري الفرنسي – قناة بي إن سبورتس الفرنسية والقطرية.

قيصري سبور واسطنبول باشا شهير – الساعة 14:00 – الدوري التركي – قناة بي إن سبورتس التركية.

الجيش وجبلة – الساعة 12:30 – الدوري السوري – قناة سوريا دراما.

حسنية أكادير والمغرب الفاسي – الساعة 15:00 – مباراة ودية.

نهضة بركان وأولمبيك خريبكة – الساعة 15:00 – مباراة ودية.

اليرموك والشباب – الساعة 13:25 – كأس ولي العهد الكويتي – قناة الكويت الرياضية.

الجهراء والفحيحيل – الساعة 16:25 – كأس ولي العهد الكويتي – قناة الكويت الرياضية.