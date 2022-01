نجم برشلونة مرشح ليكون صفقة روبينيو الخاصة بنيوكاسل

يفكر نيوكاسل يونايتد بالقيام بخطوة للتعاقد مع نجم برشلونة عثمان ديمبيلي خلال نافذة الانتقالات الشتوية الحالية، فهل يكون الفرنسي، صفقة روبينيو الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة السعودي؟

ولا يزال ديمبيلي في مناوشات بشأن عقده مع برشلونة، حيث من المقرر أن ينتهي عقده في نهاية هذا الموسم، وكان اقتراح تجديد العقد مطروحًا على الطاولة منذ عدد من الأسابيع، لكنه لم يعطي ردًا حتى الآن.

ويقال إن ديمبيلي يريد تمديد إقامته لمدة خمس سنوات في كامب نو، لكنه متردد في توقيع شروط مخففة وسط مشاكل برشلونة المالية.

ووفقًا لصحيفة سبورت الكتالونية، فإن نيوكاسل يونايتد هو أحد الفرق التي يمكن أن توقع مع اللاعب الفرنسي هذا الشهر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق عقد جديد مع البلوجرانا.

وسيضطر برشلونة إلى بيع ديمبيلي بسعر رخيص نظرًا لانتهاء عقده في نهاية الموسم، ما يعني أن الجناح الفرنسي، يمكن أن يصبح روبينيو نسخة نيوكاسل بالنظر إلى استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي.

وكان البرازيلي روبينيو هو التوقيع الأول البارز لمانشستر سيتي بعد استحواذ دولة الإمارات العربية المتحدة على النادي عام 2008 قادماً من ريال مدريد، ليصبح النادي قوة ضاربة بعد فترة ليست بالطويلة.

الآن، يمكن أن يكون ديمبيلي بمثابة ذلك بالنسبة لنيوكاسل يونايتد، الذي استولت عليه مجموعة مدعومة من المملكة العربية السعودية.

رغم ذلك، سيكون الماكبايز مطالباً بإقناع جناح بوروسيا دورتموند الألماني السابق، لأنهم يقاتلون حاليًا لتجنب الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يعني أن نادي شمال انجلترا، على بعد ميل من كونه مانشستر سيتي.