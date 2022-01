وفاة أسطورة ريال مدريد فرانسيسكو خينتو عن عمر 88 عاما

توفي صباح اليوم لاعب واسطورة ريال مدريد الأكثر تتويجا بتاريخ النادي على الإطلاق “فرانشيسكو خينتو”، عن عمر يناهز 88 عاماً.

وأمضى خينتو 18 عامًا كلاعب في ريال مدريد بين عامي 1953 و 1971، ويعتبر على نطاق واسع أحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا مع النادي الملكي طوال تاريخ النادي الحافل بالاساطير.

وساعد الإسباني ريال مدريد في حقبة ذهبية خلال تلك الفترة إلى جانب أمثال ألفريدو دي ستيفانو وفيرينك بوشكاش، وحققوا أول خمس نسخ لكأس أوروبا.

وكان خينتو لا يزال في النادي عندما صعد إلى قمة كرة القدم الأوروبية مرة أخرى في عام 1966، مما جعله اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس الأندية الأغلى في القارة العجوز في ست مناسبات مختلفة.

كما فاز الجناح الأيسر السابق بـ 12 لقباً في الدوري الإسباني مع ريال مدريد، مع سجله البالغ 24 لقباً مع النادي في المجموع، والذي تمت معادلته في نهاية الأسبوع الماضي فقط، عندما نجح مارسيلو في تحقيق المجد في كأس السوبر الإسباني في الرياض.

وأعلن ريال مدريد رحيل آخر عنقود من الجيل الذي أسس مكانة النادي الحالية كونه أكبر الأندية في العالم، جاء فيه: “نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته يأسفون بشدة لوفاة فرانسيسكو خينتو، الرئيس الفخري لريال مدريد وأحد أعظم أساطير نادينا وكرة القدم العالمية”.

واضاف البيان “يود ريال مدريد أن يعرب عن تعازيه ومحبته وعاطفته لزوجته ماري لوز ونجليه فرانسيسكو وخوليو وحفيدتيه أيتانا وكانديلا وجميع أقاربه وزملائه وأحبابه.”

وختم البيان “شخصية باكو خينتو تمثل بأمانة جميع قيم ريال مدريد، وكانت وستظل معيارًا لريال مدريد وعالم الرياضة. سيتذكره مشجعو مدريد وجميع مشجعي كرة القدم دائمًا باعتباره أحد أساطيرهم العظيمة “.

كيف كانت مسيرة فرانشيسكو خينتو مع ريال مدريد؟

بالإضافة إلى احتفاظه بالرقم القياسي لأكبر عدد من ألقاب الدوري الإسباني والكؤوس الأوروبية في التاريخ، ظهر باكو خينتو أيضًا في ثمانية نهائيات لكأس أوروبا وهو رقم قياسي مشترك.

إجمالاً، لعب 600 مباراة مع ريال مدريد، ما وضعه في المركز السادس في قائمة الاكثر مشاركة مع النادي في جميع الأوقات، بينما سجل 182 هدفًا بالقميص الأبيض.

ويُعد خينتو أحد أعظم الأجنحة في كل العصور، وقد خاض أيضًا 43 مباراة دولية مع إسبانيا بين عامي 1955 و 1969، وسجل خمسة أهداف.