فاركو يرسل الزمالك لقاع المجموعة الثالثة في كأس الرابطة المصرية

نتيجة مباراة الزمالك وفاركو في كأس الرابطة المصرية

تعرف على نتيجة مباراة الزمالك وفاركو في كأس الرابطة المصرية. التي أقيمت بعد ظهر اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022، على ملعب الاسكندرية الدولي، بحضور حوالي 200 مشجع فقط لكلا الفريقين.

خسر نادي الزمالك من فاركو بنتيجة 2/صفر، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة كأس الرابطة المصرية، ليكتفي بنقطة واحدة من أول جولتين. حصل عليها جراء تعادله مع إنبي، ليتذيل المجموعة بنقطة واحدة رفقة إنبي – مؤقتًا -.

وتلقت شباك الزمالك هدف مُبكر في الدقيقة 3 حمل توقيع مدافع نادي فاركو «أحمد عبد العزيز مودي» والذي عاد ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 86 من علامة الجزاء.

دخل الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون مباراة اليوم بتشكيلة معظمها من اللاعبين المعروفين. حيث تواجد في خط الدفاع الثلاثي «محمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة». وفي حراسة المرمى محمد عواد.

ورغم غياب شيكابالا وطارق حامد بسبب خضوعهما لبرنامج إعدادي خاص، إلا أن كارتيرون رفض أن يكون خط الوسط من دون لاعبين كبار فأشرك المغربي محمد أوناجم وإسلام جابر ويوسف إبراهيم أوباما.

بهذه النتيجة يتقدم نادي فاركو إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن سيراميكا كليوباترا المتصدر، وقد يخسر فاركو المركز الثاني إذا ما حققت أندية غزل المحلة وطلائع الجيش وإنبي نتائج إيجابية في مبارياتهم اليوم الثلاثاء لحساب نفس الجولة.