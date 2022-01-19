الامارات | "الآسيوي" يعتمد انسحاب فريقين من دوري الأبطال وكأس الاتحاد

شكرا لقرائتكم خبر عن "الآسيوي" يعتمد انسحاب فريقين من دوري الأبطال وكأس الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم أنه اطلع على تأكيد اتحاد ميانمار لكرة القدم، انسحاب كل من شان يونايتد وهانثاروادي يونايتد من دوري أبطال آسيا 2022 وكأس الاتحاد الآسيوي 2022.

وكانت القرعة أوقعت هانثاروادي يونايتد في المجموعة التاسعة لكأس الاتحاد الآسيوي 2022، في حين كان من المنتظر مشاركة شان يونايتد في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا 2022.

وأوضح الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت، أنه جرى إحالة الأمر إلى اللجان المختصة من أجل اتخاذ القرار في الوقت المناسب.

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