ما هو موعد مباراة أرسنال وليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يستضيف فريق أرسنال الإنجليزي نظيره ليفربول في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مساء الخميس.



وانتهت مباراة الذهاب بين أرسنال وليفربول على ملعب أنفيلد رود بالتعادل السلبي بدون أهداف، الخميس الماضي، ليكون الفريق اللندني في حاجة للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلى المباراة النهائية.

موعد مباراة أرسنال ضد ليفربول في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية هو الخميس 20 يناير/كانون الثاني 2022.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 بتوقيت أبوظبي.

وتُنقل مباراة أرسنال ضد ليفربول في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

ويستهدف الفريقان التأهل لنهائي البطولة، على أمل الحصول على أولى بطولات الكرة الإنجليزية هذا الموسم.