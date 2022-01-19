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شوبير يكشف تفاصيل خناقة ياسر إبراهيم ووليد سليمان في مران الأهلي.. وسيد عبد الحفيظ يتدخل

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

كشف الإعلامى أحمد شوبير، أن مشادة كلامية حدثت بين ثنائي الأهلي ياسر إبراهيم ووليد سليمان، في مران الفريق.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعي عبر أون سبورت إف إم: "ياسر إبراهيم دخل دخلة جامدة على وليد سليمان فى التدريب ووليد انفعل وحصل خلاف كبير بين الثنائى".

وأضاف الإعلامي: "وليد بيمر بظروف صعبة كل شوية إصابة ومش عارف يرجع التشكيل الأساسى وبالتالي زعل أوى إن ياسر إبراهيم دخل عليه جامد".

وتابع: "تدخل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة لتهدئة الأمور، وقرر توقيع عقوبة مالية كبيرة على ياسر إبراهيم الذي امتثل للقرار وانتهت الأزمة".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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