شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر كيروش فى خطة الفراعنة أمام السودان بعد إصابات المنتخب الوطنى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة نظيره السوداني، في الجولة الثالثة والاخيرة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، من أجل حسم بطاقة التأهل لدور الـ16 بالبطولة.

ويعاني منتخب مصر من غيابات مؤثرة خاصة في خط الدفاع على رأسها محمود حمدي الونش وأكرم توفيق وأحمد أبو الفتوح وهو ما يجبر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة لتغييرات في الخط الخلفي بإشراك المدافع محمد عبد المنعم بجانب أيمن أشرف وعمر كمال.

ويعول كيروش على قدرات نجمه الأبرز محمد صلاح خاصة بعدما سجل هدف الفوز على غينيا بيساو كما أن المنتخب المصري يأمل إيجاد حل لمشكلة غياب الفاعلية وتراجع أداء بعض لاعبيه خاصة عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه.

وكان منتخب مصر خسر أولى مبارياته في دور المجموعات أمام نيجيريا بهدف نظيف، ثم فاز على غينيا بيساو في الجولة الثانية بنتيجة 1-0، بقيادة محمد صلاح.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز اليوم على حساب السودان الذي يقبع في المركز الأخير في المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة لحسم بطاقة العبور لدور الـ16، للبطولة مع منتخب نيجيريا الذي يواجه غينيا بيساو اليوم ويتصدر الأول المجموعة برصيد 6 نقاط.