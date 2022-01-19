منتخب مصر يؤدي تدريبًا تنشيطيًا قبل التوجه للقاء السودان

القاهرة - سامية سيد - أدى المنتخب الوطني صباح اليوم تدريبا تنشيطيا بمقر إقامته بالعاصمة الكاميرونية ياوندي لمدة نصف ساعة، بمشاركة جميع اللاعبين، فيما واصل محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح برنامجهما العلاجي ، وينتظم الفريق في اجتماع مع الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني ظهرا قبل تناول وجبة الغذاء يدخل بعدها اللاعبون في راحة تامة حتى موعد التحرك إلى ستاد أحمدو أهيدجو للقاء السودان في الثامنة مساء اليوم ( التاسعة في القاهرة) في ختام مباريات المجموعة الرابعة لدور المجموعات في بطولة الأمم الأفريقية.

ويؤدي اللاعبون الذين لن يشاركوا في مباراة الليلة أو الذين سيشاركون في جزء منها تدريبا على ملعب المباراة بعد نهايتها.

من المقرر أن تنتظر البعثة ما تقرره اللجنة المنظمة للبطولة غدًا على ضوء النتائج فيما يتعلق بوجهة الفريق التالية وموعد تحركه إليها.