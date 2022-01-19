شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريو شيكابالا يتكرر ..أوباما يتفاجئ بتخفيض عقده فى الزمالك بقيمة 10 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 أن ثمة أزمة تلوح في الأفق تخص يوسف أوباما صانع العاب الزمالك والذي جدد عقده مع الفريق الأبيض مؤخراً لمدة 3 مواسم، ورغم توقيع أوباما على عقد يحصل بموجبه على 12 مليون جنيه سنوياً إلا أن العقد تم توثيقه بحيث يحصل بشكل رسمي على 2 مليون جنيه فقط.

وحدثت أزمة مماثلة مع زميله محمود عبد المنعم شيكابالا خلال الفترة الماضية، والذي أكد أنه تم خداعه في تعاقده مع النادي بعد اتفاقه على الحصول على 10 ملايين جنيه سنوياً، إلا أنه تفاجأ بحصوله على 5 ملايين جنيه فقط سنوياً.

من جهتهم أكد مسئولو الزمالك أن تدوين تلك العقود سواء عقد أوباما أو شيكابالا تم خلال فترة عمل اللجنة السابقة التي كانت تدير الزمالك مشددين أنهم يعملون حالياً على حل كل هذه الأزمات المتراكمة داخل فريق الكرة.

من ناحية أخرى يترقب مسئولو نادي الزمالك موقف المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق سواء بالموافقة علي التجديد او حسم مصيره بالرحيل نهاية الموسم عقب انتهاء تعاقده، خاصة بعدما التزم مسئولو الزمالك بسداد مستحقاته المتأخرة كاملة منذ أيام.

وقام مسئولو الزمالك بصرف 12 مليون جنيه لصالح بن شرقي قيمة مستحقاته المتأخرة لتكون دفعة معنوية له للموافقة علي التجديد خاصة أن اللاعب كان يرفض التوقيع علي العقود الجديدة قبل حصوله علي مستحقاته المتأخرة بخلاف تقديمه شكوى ضد النادي لعدم حصوله علي مستحقاته لفترة تجاوزت الـ 4 أشهر.