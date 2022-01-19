شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام محمد صلاح و على محمد على للمنتخب بعد شفائهما من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الثنائي محمد صلاح و على محمد على إداري منتخب مصر الأول لمعسكر المنتخب في الكاميرون والذى يشارك ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التي تختتم فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، بعد شفائهما من فيروس كورونا وسلبية العينة الخاصة بهما.

يلاقى منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اليوم، الأربعاء، نظيره السوداني، في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، من أجل حسم بطاقة التأهل لدور الـ16 بالبطولة.

تنطلق مباراة منتخب مصر أمام السودان في التاسعة مساء اليوم بإستاد أحمدو أهيدجو .

كان منتخب مصر خسر في افتتاح مشواره بأمم إفريقيا أمام نيجيريا بهدف نظيف، لكنه حقق الفوز في ثاني مواجهاته أمام غينيا بيساو بنفس النتيجة، بتوقيع لاعبنا محمد صلاح.

ترتيب مجموعة مصر بكأس الامم الافريقية

نيجيريا - 6 نقاط

مصر - 3 نقاط

غينيا بيساو - نقطة

السودان – نقطة

ويبحث الفراعنة على اقتناص النجمة السمراء الثامنة، بعد التتويج 7 مرات من قبل في رقم قياسي أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الفراعنة اليوم أمام السودان المقرر لها التاسعة مساء، في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة، والأقرب كالتالي: محمد الشناوي وعمر كمال وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف في الدفاع، وفي الوسط عمرو السولية ومحمد النني وسيد زيزو وعمر مرموش ومحمد صلاح، وفي الهجوم مصطفى محمد.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام السودان على أن يرتدى لاعبى الفراعنة القميص الأحمر والشورت الأسود خلال لقاء اليوم فى الجولة الثالثة والأخيرة فى الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون.

وأظهرت المسحة الطبية التي أجرتها بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم عن سلبية نتائجها لجميع أعضاء البعثة قبل مواجهة منتخب السودان.

وأدى المنتخب الوطني تدريبه الأخير في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت الكاميرون على ملعب الجيش استعدادا للقاء السودان في الثامنة مساء اليوم الأربعاء (التاسعة فى القاهرة)، ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية.

وتنتظر بعثة المنتخب الوطني نتائج مباراتي الغد في المجموعة الرابعة التي تقام في توقيت واحد لتحديد وجهة الفريق المقبلة.