موعد مباراة مصر والسودان اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل.. وفرص تأهل الفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه المنتخب الوطني، نظيره السوداني، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وكان المنتخب الوطنى افتتح مشواره فى كأس الأمم بالهزيمة أمام نيجيريا بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وجدد منتخب مصر آماله في التأهل لدور الـ16بعدما تغلب على منتخب غينيا بيساو 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية.

ترتيب مجموعة مصر

وحصد المنتخب المصري أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، ليحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب النيجيري، فيما توقف رصيد منتخب غينيا بيساو عند نقطة واحدة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام السودان.

ويسعى الفراعنة لتحقيق اللقب الغائب منذ عام 2010، والذي شهد آخر تتويج بالبطولة القارية.

فرص تأهل منتخب مصر

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف المجموعة مع أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث من المجموعات الستة.

كما أن الترتيب النهائي في المجموعة حسب اللائحة، يحسم حال تساوي النقاط بفارق الأهداف وليس المواجهات المباشرة.

وعن حظوظ المنتخب المصري في التأهل للدور ثمن النهائي للبطولة بفوز أمام غينيا بيساو وخسارة أمام نيجيريا 0-1 الثلاثاء الماضي، هناك 3 سيناريوهات نستعرضها وإياكم:

صدارة المجموعة

ليضمن منتخب مصر صدارة مجموعته الرابعة، يحتاج للفوز على السودان بفارق 3 أهداف وخسارة نيجيريا أمام غينيا بيساو في الجولة المقبلة.

وصافة المجموعة

ويحتاج "الفراعنة" إلى الفوز على السودان أو التعادل على الأقل، بغض النظر عن نتيجة غينيا بيساو أمام نيجيريا.

التأهل ضمن أفضل ثالث

في حال خسارة منتخب مصر أمام السودان وخسارة غينيا بيساو أو تعادلت مع نيجيريا فعندها يرشح الفراعنة للتأهل كأفضل ثالث حسب معايير لائحة البطولة والتي تندرج تحت عدة نقاط:

1- أفضل عدد من النقاط.

2- فارق الأهداف.

3- صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة.

4- قرعة يتم تنظيمها بمعرفة لجنة كافة المنظمة للبطولة.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ كيروش بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: الشناوي

الدفاع: عمر كمال، حجازي، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف

الوسط: النني، السولية، محمد صلاح، مرموش، زيزو

الهجوم: مصطفى محمد

القنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية والتي حدتت قناتي beIN Sports HD 1 Max لنقل اللقاء، بتعليق عصام الشوالي.