شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطمئن على معلول فى "فندق العزل" بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الطبى للنادى الاهلى بقيادة أحمد أبو عبلة على التواصل الهاتفى مع التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق المتواجد فى الكاميرون رفقة منتخب بلاده للمشاركة فى كأس الامم الأفريقية بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا ، وطالب أبو عبلة النجم التونسى بالالتزام بالبروتوكول الطبى الموضوع للتعافى من الفيروس أملا فى سرعة تعافيه وعودته للملاعب .

وكان أصيب 7 لاعبين ضمن صفوف منتخب تونس بفيروس كورونا، قبل ساعات من مواجهة جامبيا بعد غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس الامم الافريقية المقامة حالياً في الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

وأكدت اللجنة الطبية للاتحاد الافريقي لكرة القدم، ثبوت إصابة 7 من لاعبي نسور قرطاج بفيروس كورونا وهم كلاً من، وهبي الخزري وعلي الجمل ومحمد علي بن رمضان وأيمن دحمان وعلي معلول ومحمد أمين بن حميدة وغيلان الشعلالي.

وشددت اللجنة الطبية للكاف، على ضرورة خضوع جميع المصابين للعزل في فندق الإقامة.