شكرا لقرائتكم خبر عن عمارة ينصح كيروش بالتركيز فى اختيار تشكيل مواجهة السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح محمد عمارة نجم الأهلى و منتخب مصر السابق ، البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للفراعنة بضرورة التركيز مع المنتخب فقط دون الالتفات إلى أى شئ أخر أو أى انتقادات قبل مواجهة السودان الليلة .

ونصح عمارة كيروش عبر تصريح لـ الخليج 365 ، بضرورة التركيز فى اختيار التشكيل الأنسب ، خاصة أن مواجهة السودان الليلة فى ختام دور مجموعات أمم أفريقيا حاسمة للتأهل للدور الثانى .

ويعتبر التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام السودان هو محمد الشناوى في حراسة المرمي، وعمر كمال ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي وايمن اشرف في الدفاع، ومحمد النني وعمرو السولية وعبد الله السعيد في الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد في الهجوم.

ويمتلك منتخب مصر أكثر من فرصة للتأهل إلى دور الـ16، منها الفوز على السودان الذي يمنح منتخب مصر تذكرة التأهل المباشر إلى دور الـ16، بصرف النظر عن نتيجة مباراة نيجيريا وغينيا بيساو، وفى تلك الحالة يعبر الفراعنة برصيد 6 نقاط، خلف نيجيريا لتفوق النسور فى المواجهة المباشرة، حتى فى حال خسارة إيهاناتشيو ورفاقه أمام غينيا.

كما أن التعادل مع السودان يرفع رصيد مصر إلى 4 نقاط ويتجمد رصيد صقور الجديان عند 3 نقاط ومعها يتأهل الفراعنة مباشرة بصرف النظر عن نتيجة نيجيريا وغينيا بيساو، لتفوق الفراعنة على المنتخب الغينى بالمواجهات المباشرة حال ارتفاع رصيد الأخير إلى 4 نقاط بالفوز على النسور الخضر.

وفى حال الخسارة من السودان فى المباراة الأخيرة يرتفع رصيد صقور الجديان إلى 4 نقاط، وبالتالى يتفوق على منتخبنا صاحب الـ3 نقاط، ومن الممكن تأهل الفراعنة كأفضل ثوالث حال تعادل أو فوز نيجيريا في المباراة الأخرى أمام غينيا بيساو، حيث سيتجمد رصيد الأخير عند نقطة حال الخسارة أو نقطتين حال التعادل وبالتالى يحتل الفريق المركز الأخير ويودع المسابقة.