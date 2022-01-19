شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سيناريوهات تنتظر الفراعنة فى مواجهة السودان بحثاً عن تأشيرة دور الـ 16 للكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب السودان فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وينافس الفراعنة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو فى المجموعة الرابعة من نهائيات الكان 2021 التى تستضيفها الكاميرون فى الفترة من 9 يناير الجارى حتى 6 فبراير المقبل.

هذا ويحتل منتخب مصر المركز الثانى فى المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط خلف نيجيريا المتصدر بستة نقاط، من فوز على غينيا بيساو بهدف دون رد سجله محمد صلاح فى الجولة الأولى، وسبقه الخسارة أمام النسور الخضراء بنفس النتيجة فى الجولة الأولى، فيما يأتى فى المركز الثالث غينيا بيساو وبنفس الرصيد يتذيل السودان ترتيب المجموعة

ويتأهل إلى دور الـ16 مباشرة الفريقان أصحاب أول مركزين في المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في كل المجموعات لإكمال منتخبات ثمن النهائي.

التأهل المباشر

الفوز على السودان يمنح منتخب مصر تذكرة التأهل المباشر إلى دور الـ16، بصرف النظر عن نتيجة مباراة نيجيريا وغينيا بيساو، وفى تلك الحالة يعبر الفراعنة برصيد 6 نقاط، خلف نيجيريا لتفوق النسور فى المواجهة المباشرة، حتى فى حال خسارة إيهاناتشيو ورفاقه أمام غينيا.

التعادل مع السودان يرفع رصيد مصر إلى 4 نقاط ويتجمد رصيد صقور الجديان عند 3 نقاط ومعها يتأهل الفراعنة مباشرة بصرف النظر عن نتيجة نيجيريا وغينيا بيساو، لتفوق الفراعنة على المنتخب الغينى بالمواجهات المباشرة حال ارتفاع رصيد الأخير إلى 4 نقاط بالفوز على النسور الخضر.

التأهل كأفضل ثوالث

فى حال الخسارة من السودان فى المباراة الأخيرة يرتفع رصيد صقور الجديان إلى 4 نقاط، وبالتالى يتفوق على منتخبنا صاحب الـ3 نقاط، ومن الممكن تأهل الفراعنة كأفضل ثوالث حال تعادل أو فوز نيجيريا في المباراة الأخرى أمام غينيا بيساو، حيث سيتجمد رصيد الأخير عند نقطة حال الخسارة أو نقطتين حال التعادل وبالتالى يحتل الفريق المركز الأخير ويودع المسابقة.

الخروج من البطولة

سيكون منتخب مصر أمام سيناريو كارثى حال الخسارة من السودان مع فوز غينيا بيساو على نيجيريا، ووقتها سيتجمد رصيد الفراعنة عند 3 نقاط ويودع البطولة باحتلال المركز الرابع، ويرتفع رصيد غينيا والسودان إلى 4 نقاط ويتأهل فريق منهم برفقة نيجيريا مباشرة إلى دور الـ16 وينتظر الفريق الثالث فرصة التأهل كأفضل ثوالث.