شكرا لقرائتكم خبر عن كيف انتهت المواجهتين الأولى والأخيرة بين الفراعنة وصقور الجديان قبل صدام الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب السودان فى التاسعة مساء مساء اليوم الأربعاء في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

ويشارك منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش فى إطار منافسات المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وتمثل مباراة منتخب مصر والسودان ديربي من نوع خاص كونه بين أبناء نهر النيل، وكانت بداية مواجهات المنتخبين في بطولة أمم أفريقيا 1957 بالسودان وفازت مصر 2-1، بهدف رأفت عطية من ضربة جزاء والديبة وأحرز لمنتخب السودان برعي بشير.

وكانت أخر مواجهة جمعت بين الفريقين في الأمم الإفريقية كانت خلال نسخة عام 2008.

وانتهت المباراة وقتها بفوز الفراعنة بنتيجة 3-0 على حساب السودان، وتأهل مصر كمتصدر للمجموعة.

هذا ويحتل منتخب مصر المركز الثانى فى المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط خلف نيجيريا المتصدر بستة نقاط، من فوز على غينيا بيساو بهدف دون رد سجله محمد صلاح فى الجولة الأولى، وسبقه الخسارة أمام النسور الخضراء بنفس النتيجة فى الجولة الأولى، فيما يأتى فى المركز الثالث غينيا بيساو وبنفس الرصيد يتذيل السودان ترتيب المجموعة.