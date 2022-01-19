شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور : أشكر وزارة الداخلية علي عودة هاتفي المسروق خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه الإعلامى خالد الغندور الشكر لوزارة الداخلية لمجهوداتها الضخمة في إعادة الامان لشوارع مصر لاسيما بعد عودة هاتفه المسروق خلال 48 ساعة

وقال بندق في برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة اون سبورت اف ام:" بشكر وزارة الداخلية علي المجهود الضخم الذي يبذله رجالها في كل دقيقة لعودة الامان لشوارع مصر"

وتابع الغندور :" وزارة الداخلية أعادت هاتفي المسروق خلال 48 ساعة وبالطبع لست وحدى فلقد أعادوا هواتف مسروقة بالجملة للمواطنين ".

وأكمل بندق :" سأخرج في بث مباشر عبر صفحتي على فيس بوك للتحدث في هذا الأمر وكشف كواليس عودة الهاتف المسروق "