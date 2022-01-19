شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يطلب 15 مليون جنيه فى الموسم لتجديد تعاقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيام طارق حامد لاعب وسط الفريق بطلب 15 مليون جنيه في الموسم الواحد مقابل التوقيع على عقود التجديد لفترة جديدة، حيث ينتهي تعاقده مع النادى الأبيض بنهاية الموسم الحالي.

ورفض طارق حامد تخفيض طلباته المالية ، فيما لم يتمسك بوضع شرط جزائي في عقده الجديد، ولكنه تمسك بأن يكون العقد الجديد لمدة 3 مواسم في حين أن إدارة الزمالك ترغب في التجديد له لمدة موسمين فقط.

ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة بين مسئولي الزمالك وطارق حامد خلال ساعات لحسم ملف التجديد عقب توفير مقدم العقد الجديد وسداد جزء من مستحقاته المتأخرة.

من ناحية أخرى يترقب مسئولو نادي الزمالك موقف المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق سواء بالموافقة علي التجديد او حسم مصيره بالرحيل نهاية الموسم عقب انتهاء تعاقده، خاصة بعدما التزم مسئولو الزمالك بسداد مستحقاته المتأخرة كاملة منذ أيام.

وقام مسئولو الزمالك بصرف 12 مليون جنيه لصالح بن شرقي قيمة مستحقاته المتأخرة لتكون دفعة معنوية له للموافقة علي التجديد خاصة أن اللاعب كان يرفض التوقيع علي العقود الجديدة قبل حصوله علي مستحقاته المتأخرة بخلاف تقديمه شكوى ضد النادي لعدم حصوله علي مستحقاته لفترة تجاوزت الـ 4 أشهر.

وينتظر مسئولو الزمالك وصول بن شرقي للقاهرة قادما من الكاميرون عقب انتهاء مشاركة منتخب بلاده في بطولة الأمم الافريقية المقامة حاليا، للتفاوض حول تجديد العقد، حيث سيعقد الزمالك جلسة الحسم مع بن شرقي عقب عودته مباشرة.