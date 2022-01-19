صراع بين 4 أندية أوروبية للتعاقد مع مهاجم منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتا سراي التركي ولاعب المنتخب المصري، دخل ضمن أهداف عدة أندية داخل القارة العجوز.

وبحسب تقرير صُدر من "راديو مونت كارلو"، فإن مصطفى محمد دخل ضمن أهداف أندية إشبيلية وهيرتا برلين وليل من أجل التعاقد معه.

وأشار التقرير إلى أن نادي أولمبيك ليون وضع مصطفى محمد ضمن قائمته كـ"خطة بديلة"، حيث يريد النادي الفرنسي التعاقد مع المهاجم الإيراني ساردار أزمون خلال سوق الانتقالات الشتوية، إلا أن رئيس زينيت الروسي يرفض التفريط في اللاعب حاليًا.

وبخلاف أولمبيك ليون وليل، فإن مصطفى محمد صاحب الـ24 عامًا، ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف أندية أولمبيك مارسيليا وبوردو وسانت إيتيان.

وكان مصطفى محمد انتقل إلى صفوف جالاتا سراي في فترة الانتقالات الشتوية بالموسم الماضي على سبيل الإعارة مع أحقية النادي التركي الحصول على اللاعب بصورة نهائية وهذا ما حدث في نهاية العام الماضي.

وشارك مصطفى محمد في 29 مباراة خلال الموسم الحالي (2021 - 2022) ليسجل ستة أهداف ويصنع هدفين.