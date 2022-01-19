خلاف بين الأهلي والإسماعيلي بسبب "حقوق التوزيع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، حول رأيه بشأن حقوق الرعاية للأندية الشعبية وتحديدًا عن ناديه.

الكومي قال في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"لابد أن تحصل الأندية الشعبية على الفرصة مثل الإسماعيلي والزمالك والمصري والاتحاد".

وأضاف :"على سبيل المثال الأهلي يحصل على 300 مليون من بريزنتيشن والإسماعيلي يحصل على 30 مليون (امته هكون بطل؟)".

وتابع :"لابد أن يتوفر العدالة في التوزيع، أنا لا أقول أريد الحصول مثل الأهلي لكن أكون قريبًا منه".

وكشف الكومي :"تحدث مع رابطة الأندية من أجل وضع حلول، لأن الأندية الشعبية ستندثر أمام الأندية التي تمتلك الأموال وأندية البنوك، فهل يمتلك البنك الأهلي أو بيراميدز جماهير؟".

في المقابل، رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عبر "إم بي سي مصر"، قائلاً :"لكي تساوي نفسك بالأهلي الموضوع ليس مرتبط بالقاعدة الشعبية فقط".

وتابع :"لابد أن تتساوى من حيث البطولات، ولو تحدثنا على القاعدة الشعبية انت تساوي (10 قصاد 100) يعني نسبة 10%".

وأنهى :"عند الحديث عن القيمة المالية تقدر بالبطولات أو أن يكون لديّ قاعدة شعبية كبيرة".