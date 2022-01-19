شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يستقر على عودة الأساسين فى كأس الرابطة استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى على الدفع ببعض اللاعبين الأساسيين في صفوف المارد الأحمر خلال مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة بداية من مواجهة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل بالجولة الثالثة من المجموعة الثانية لكأس الرابطة لتجهيزهم للمشاركة في مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها بالامارات مطلع فبراير المقبل.

وكان موسيمانى قد قرر خوض مباريات كأس الرابطة بمجموعة من الشباب الصاعد خوفاً من تساقط أحد اللاعبين بسبب الإصابة لاسيما بعد تعرض المغربى بدر بانون مدافع الفريق للإصابة واستبعاده من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الافريقية المقامة حالياً بالكاميرون بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا مرتين على التوالي فضلا عن إصابة أكرم توفيق الظهير الأيمن مع منتخب مصر في مباراة نيجيريا وغيابه فترة طويلة عن الملاعب بجانب إصابة صلاح محسن بشرخ في القدم.

وتراجع موسيمانى عن هذا القرار خوفاً من افتقاد لاعبيه للياقة البدنية والفنية قبل مونديال الأندية لاسيما بعد توقف مسابقة الدوري منذ نهاية ديسمبر الماضى.

وتعادل الأهلي بنتيجة 1-1 أمام الإسماعيلي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، وسبقها التعادل أيضا مع إنبى فى الجولة الأولى.