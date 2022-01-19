شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 28 مباراة جمعت الفراعنة والسودان قبل صدام أمم أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر مواجهة مهمة، اليوم الأربعاء، أمام نظيره السودان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

وتنطلق صافرة اللقاء بين منتخبى مصر والسودان فى تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة على ملعب أحمدو أهيدجو.

والتقى المنتخبان فى 28 مباراة سابقة خلال 23 مباراة رسمية و5 لقاءات ودية وفاز منتخب مصر فى 19 مناسبة مقابل 3 للسودان و6 تعادلات كانت من نصيب الفريقين.

ويعد منتخب مصر هو الأكثر ظهورًا فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ بالمشاركة 42 مرة ثم كوت ديفوار 23 مرة وغانا 22 مرة .

ويبحث الفراعنة على اقتناص النجمة السمراء الثامنة، بعد التتويج 7 مرات من قبل فى رقم قياسى أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

وحصل منتخب مصر على المركز الثانى فى أمم أفريقيا مرتين فى 1962 و2017، والمركز الثالث فى أعوام 1963 و1970 و1974، والمركز الرابع في أعوام 1976 و1980 و1984.

ويسيطر منتخب مصر على بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يعد الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 7 بطولات، يليه منتخب الكاميرون برصيد 5 بطولات، وغانا 4 بطولات يليه نيجيريا برصيد 3 بطولات.