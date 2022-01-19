شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مكالمة بين متولى وأكرم توفيق تحدد مكان جراحة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن أكرم توفيق نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر تلقى اتصالا هاتفيا من زميله محمود متولى مدافع المارد الأحمر يطالبه بضرورة إجراء جراحة الرباط الصليبى فى قطر، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "الأهلى ترك لأكرم توفيق حرية اختيار مكان إجراء جراحة الرباط الصليبى بالتشاور مع الجهاز الطبى بقيادة أحمد أبو عبلة".

ويضيف شوبير "أكرم توفيق يفاضل بين ألمانيا او إسبانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى هناك، لكن تم الاستقرار على أن يؤدى اللاعب فترة التأهيل فى قطر، وتلقى أكرم توفيق اتصالا من زميله محمود متولى المتواجد فى قطر للتأهيل ينصحه بضرورة اجراء الجراحة بقطر والتأهيل هناك كمان".

وتابع شوبير "متولى قال لأكرم توفيق الناس هنا شغالة صح وهتعملك تأهيلك صح وهترجع الملعب أسرع".

يؤدى أكرم توفيق نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر جانبا من تدريبات العلاج الطبيعى تحت إشراف طبيب الفريق أحمد أبو عبلة لحين انتهاء إجراءات السفر لإجراء جراحة الصليبى.

وتواجد أكرم توفيق فى مقر الأهلى بالجزيرة صباح أمس؛ وذلك لمتابعة إجراءات استخراج التأشيرة الخاصة به قبل السفر لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

وتابع أكرم توفيق جزءا من مران الفريق والذى أقيم صباح أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعدما خضع لفحص جديد تحت إشراف طبيب الفريق

يذكر أن أكرم توفيق تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للركبة أثناء مشاركته مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تقام حاليا فى الكاميرون.