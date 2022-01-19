الامارات | تعرف إلى تشكيل مصر في مواجهة السودان.. «زيزو» يظهر أساسيا للمرة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى تشكيل مصر في مواجهة السودان.. «زيزو» يظهر أساسيا للمرة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصل المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، البرتغالي كارلوس كيروش، على التشكيل الذي سيبدأ به مواجهة السودان، التي ستقام في الحادية عشر من مساء اليوم بتوقيت الإمارات (التاسعة بتوقيت مصر) في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يشهد التشكيل تغييرًا في الجانب الدفاعي من خلال مشاركة محمد عبد المنعم على حساب محمود حمدي «الونش» الذي تعرض للإصابة في مباراة غينيا بيساو الأخيرة.

التغيير الثاني سيكون الدفع بأحمد سيد «زيزو» ليعب أساسيًا للمرة الأولى بعد مشاركته بديلاً في مباراتي نيجيريا وغينيا بيساو، ليشارك على حساب عبد الله السعيد.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - عمر كمال.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - أحمد سيد «زيزو».

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

يذكر أن منتخب نيجيريا يتصدر المجموعة الرابعة بست نقاط، ثم مصر بثلاث نقاط، وغينيا بيساو بنقطة والسودان بنقطة ايضا.

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