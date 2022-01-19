شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الشوالى معلقا على مباراة منتخب مصر والسودان الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة نظيره السوداني، في الجولة الثالثة والاخيرة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، من أجل حسم بطاقة التأهل لدور ال16 بالبطولة.

يتولى المعلق الكروى التونسى عصام الشوالي مهمة التعليق على أحداث مباراة مصر والسودان.

ويفتقد منتخب مصر في مباراة اليوم كل محمود الونش بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية في المباراة السابقة أمام غينيا بيساو، وأحمد فتوح الظهير الأيسر بسبب السمانة، وأكرم توفيق الذي عاد إلى مصر بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز اليوم على حساب السودان الذي يقبع في المركز الأخير في المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة لحسم بطاقة العبور لدور الـ16، للبطولة مع منتخب نيجيريا الذي يواجه غينيا بيساو اليوم ويتصدر الأول المجموعة برصيد 6 نقاط.