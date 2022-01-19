شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة موسيمانى مع أكرم توفيق فى الأهلى قبل إجراء جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عقد جلسة مع لاعبه أكرم توفيق فى أول ظهور للاعب بالتتش عقب إصابته بالرباط الصليبى، وطالب موسيمانى لاعبه بالتحلى بالإصرار والعزيمة للعودة للملاعب بأقصى سرعة مشدداً على ثقته الكاملة فى قدراته وروحه العالية والتزامه بأداء التأهيل بمنتهى الالتزام، ومن جانبه وعد أكرم توفيق مدربه بالعودة سريعاً لفريقه ومنتخب بلاده.

يؤدى أكرم توفيق نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر جانبا من تدريبات العلاج الطبيعي تحت إشراف طبيب الفريق أحمد أبو عبلة لحين انتهاء إجراءات السفر لإجراء جراحة الصليبي حيث ما زال اللاعب يفاضل بين أكثر من مكان لإجراء الجراحة.

أكرم توفيق من النجوم الصاعدة بسرعة البرق فى الملاعب المصرية، وبات فى فترة وجيزة أفضل ظهير أيمن فى مصر، رغم أن مركزه الأساسي لاعب وسط مدافع، بخلاف أنه لم يتخط الـ24 عاما، ومع ذلك بات من أهم اللاعبين في مركزه.

وساهم أكرم توفيق مع المنتخب الأولمبي فى التتويج بلقب أمم أفريقيا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو، وكذلك مساهمته مع الأهلي فى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، وفى صعود المنتخب الأول لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وإجمالاً لعب أكرم توفيق مع الأهلى 64 مباراة بكل البطولات سجل هدفًا وصنع 6 أهداف أخرى فى 3656 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى الأبطال الأفريقى مرتين والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية بجانب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو، وشارك أكرم توفيق فى 8 مباريات دولية مع منتخب مصر ونجح فى تسجيل هدف.

ويذكر أن أكرم توفيق تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام حاليا في الكاميرون.